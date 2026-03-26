وزير الخزانة الأمريكي: أسعار الطاقة والتضخم سينخفضان

كتب : وكالات

06:30 م 26/03/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن أسعار الطاقة والتضخم ستنخفض بشكل ملحوظ مع استقرار الوضع الأمني في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الخميس، أن استتباب الأمن في الأسواق سواء على صعيد الطاقة والاقتصاد بشكل عام، سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار والتضخم الذي شهدته الأشهر الأخيرة.

وأكد بيسنت، أن القيادة الاقتصادية الأمريكية جعلت المهمة العسكرية ممكنة، مشددًا على أنه "لا رخاء من دون أمن".

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تخوض حربا على جبهتين، عسكرية واقتصادية، لمواجهة نظام هدد حياة آلاف الأمريكيين.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات وضمانات لتأمين تدفق النفط وحركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

