كشف دونالد ترامب عن تفاصيل ما وصفه بـ"هدية كبيرة جدًا وضخمة" قدمتها إيران إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها تقدر بمبالغ طائلة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الخميس، "أن الإيرانيون قالوا إنهم سيعطوننا 10 ناقلات نفط وهي الهدية التي كنت تحدثت عنها سابقا واقترحتها إيران"، مؤكدا أنها كانت مقترحا إيرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن قدرات إيران في تراجع مستمر، مضيفًا أنهم "يتوسلون لإبرام صفقة" بعد ما قال إنه القضاء على الجيش الإيراني بالكامل، وعدم امتلاكهم سلاحًا جويًا أو بحرية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن السيطرة على نفط إيران تظل خيارا مطروحا أمام الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أي بقاء للقدرات الإيرانية، حتى بنسبة 1%، يشكل خطرا على الملاحة في مضيق هرمز، متوقعا انتهاء أزمة المضيق سريعًا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق بعد تعرضها لهزيمة تامة واعترافها بالتفاوض.

وأضاف ترامب أنه لا ينبغي لإيران فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، لكنها تقوم بذلك، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أحدث التقنيات العسكرية، وأن طائراتها تحلق في الأجواء الإيرانية دون رد.

وأكد ترامب، أن بلاده لا تحتاج إلى مضيق هرمز، في ظل إنتاجها الكبير من النفط.