إعلان

ترامب يكشف عن تفاصيل "هدية إيران": 10 ناقلات نفط ستُقدَّم لأمريكا

كتب : عبدالله محمود

06:38 م 26/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف دونالد ترامب عن تفاصيل ما وصفه بـ"هدية كبيرة جدًا وضخمة" قدمتها إيران إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها تقدر بمبالغ طائلة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الخميس، "أن الإيرانيون قالوا إنهم سيعطوننا 10 ناقلات نفط وهي الهدية التي كنت تحدثت عنها سابقا واقترحتها إيران"، مؤكدا أنها كانت مقترحا إيرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن قدرات إيران في تراجع مستمر، مضيفًا أنهم "يتوسلون لإبرام صفقة" بعد ما قال إنه القضاء على الجيش الإيراني بالكامل، وعدم امتلاكهم سلاحًا جويًا أو بحرية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن السيطرة على نفط إيران تظل خيارا مطروحا أمام الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أي بقاء للقدرات الإيرانية، حتى بنسبة 1%، يشكل خطرا على الملاحة في مضيق هرمز، متوقعا انتهاء أزمة المضيق سريعًا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق بعد تعرضها لهزيمة تامة واعترافها بالتفاوض.

وأضاف ترامب أنه لا ينبغي لإيران فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، لكنها تقوم بذلك، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أحدث التقنيات العسكرية، وأن طائراتها تحلق في الأجواء الإيرانية دون رد.

وأكد ترامب، أن بلاده لا تحتاج إلى مضيق هرمز، في ظل إنتاجها الكبير من النفط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الولايات المتحدة ناقلات نفط

أحدث الموضوعات

للكشف على قواه العقلية.. إيداع متهم "مذبحة كرموز" مستشفى العباسية
أخبار المحافظات

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

