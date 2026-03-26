سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة باكوس شرق المدينة، ما أسفر عن تلفيات مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ماس كهربائي بغرفة النوم

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في عقار بشارع السوق في منطقة باكوس.

وبالانتقال والفحص، تبين أن النيران اندلعت داخل شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من أرضي و6 طوابق، وتركز الحريق في "غرفة النوم والبلكونة"، وتبين أنه اندلع بسبب ماس كهربائي بجهاز "كومبيوتر".

تحرك سريع بسيارات الإطفاء والإسعاف

ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تساندهما سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى بقية غرف الشقة أو الطوابق العلوية، وتمت عملية التبريد بنجاح لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

الإجراءات القانونية

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.