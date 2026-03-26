ماس كهربائي بجهاز كمبيوتر يشعل حريقًا داخل شقة في باكوس بالإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:03 م 26/03/2026
    حريق شقة سكنية في باكوس بالإسكندرية ٢
    حريق شقة سكنية في باكوس بالإسكندرية ١
    حريق شقة سكنية في باكوس بالإسكندرية ٣

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة باكوس شرق المدينة، ما أسفر عن تلفيات مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ماس كهربائي بغرفة النوم

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في عقار بشارع السوق في منطقة باكوس.

وبالانتقال والفحص، تبين أن النيران اندلعت داخل شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من أرضي و6 طوابق، وتركز الحريق في "غرفة النوم والبلكونة"، وتبين أنه اندلع بسبب ماس كهربائي بجهاز "كومبيوتر".

تحرك سريع بسيارات الإطفاء والإسعاف

ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تساندهما سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى بقية غرف الشقة أو الطوابق العلوية، وتمت عملية التبريد بنجاح لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.
الإجراءات القانونية

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق شقة ماس كهربائي الاسكندرية باكوس

