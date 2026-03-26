أُصيب 16 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين أجرة على الطريق الزراعي الغربي بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتي أجرة على الطريق المشار إليه، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

نقل المصابين والإجراءات الطبية

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور ومنع التكدس.

التحقيقات والملابسات

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب التصادم وظروف وقوعه.