تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، مستجدات الحالة الجوية من داخل مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام للمحافظة، تزامنًا مع تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

واطّلع المحافظ، خلال تواجده بمركز السيطرة، على أحدث التقارير الواردة من محطات الرصد الجوي، وناقش مع قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية مدى جاهزية الوحدات المحلية للمدن والأحياء لمواجهة تقلبات الطقس المحتملة، مشددًا على أهمية الربط اللحظي بين غرف العمليات الفرعية ومركز السيطرة المركزي لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية المنشآت الحيوية تأتي في مقدمة الأولويات.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة استنفرت كافة طاقاتها البشرية والمادية، لافتًا إلى جاهزية فرق الدفاع المدني والإسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم دعمها بسيارات شفط المياه والمعدات الثقيلة للتمركز بالمحاور الرئيسية والمناطق الأكثر عرضة للتأثر، لرفع أي آثار محتملة لسوء الأحوال الجوية.

وفي ذات السياق، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تجمعات لمياه الأمطار لتحقيق السيولة المرورية، موجّهًا بالمراجعة الدورية لكفاءة شبكات تصريف الأمطار وتطهيرها أولًا بأول، فضلًا عن فحص الحالة الفنية لأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار العالية، للتعامل مع أي تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، خاصة السريعة والصحراوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار العالية والمباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح أو سقوط الأمطار، حفاظًا على سلامتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد على جبر نائب المحافظ و اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة .