كشفت نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عن ارتفاع عدد المصابين في حادث سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بعزبة رستم التابعة لقرية قلمشاة بمركز إطسا، إلى 10 عمال، جميعهم تابعون لشركة مقاولات متخصصة في تركيب أبراج خطوط الضغط العالي.

أسماء المصابين وحالاتهم

أوضحت وكيل الوزارة أن المصابين هم:

علي محمد إبراهيم محمد (48 عامًا - مقيم بمحافظة الشرقية)، مصاب بكدمات بالصدر وسحجات بالجسم.

محمد حسن محمد (41 عامًا - مقيم بمحافظة البحيرة)، مصاب بكسر في الفخذ الأيسر.

محمد خيري حيدر (29 عامًا - مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، مصاب بنزيف بالصدر وكسر بالضلوع (حالته غير مستقرة).

أحمد محمد زكي (21 عامًا - مقيم بمحافظة البحيرة)، مصاب بكدمات شديدة بالعمود الفقري.

عصام جابر مدبولي (33 عامًا - مقيم بمحافظة البحيرة)، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر.

السيد محمد عبد الفتاح (35 عامًا - مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، مصاب بكدمات متفرقة بالظهر.

شريف الرفاعي إبراهيم (32 عامًا - مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والصدر (حالة غير مستقرة).

خالد محمد منصور (25 عامًا - مقيم بمحافظة الشرقية)، مصاب بكدمات بالصدر والظهر.

سمير محمد منصور (24 عامًا - مقيم بمحافظة الشرقية)، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

عاطف فرج السيد (24 عامًا - مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

حالات حرجة وتدخل جراحي

كشف مصدر طبي أن حالتي محمد خيري حيدر وشريف الرفاعي إبراهيم تستدعيان تدخلاً جراحيًا عاجلًا، فيما يخضع باقي المصابين للفحوصات الطبية والمتابعة المستمرة داخل مستشفى الفيوم العام.

دعم طبي وتوجيهات المحافظ

وجّه محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع توفير الدعم لأسرهم خلال فترة تواجدهم بالمستشفى.

تفاصيل الحادث

تلقى أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بسقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بعزبة رستم، ما أسفر عن إصابة 10 عمال.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات إلى موقع الحادث، تحت إشراف مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

التحريات والتحقيقات

أفادت التحريات، التي أجراها رئيس مباحث مركز إطسا، أن المصابين كانوا يعملون في تركيب أحد أبراج الضغط العالي، وسقط البرج بهم نتيجة زيادة عدد العمال الذين كانوا عليه، وهم تابعون لأحد المقاولين المتعاقدين مع شركة متخصصة في مد وتركيب خطوط الكهرباء.

وتواصل نيابة مركز إطسا التحقيق في الواقعة، حيث تستمع لأقوال المقاول المسؤول والمصابين فور تحسن حالتهم، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.