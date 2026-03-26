محافظ الشرقية يعتمد حركة تنقلات جديدة بمجلس مدينة بلبيس

كتب : ياسمين عزت

06:24 م 26/03/2026

حازم الأشموني محافظ الشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 531 لسنة 2026، بإجراء حركة تنقلات شملت عددًا من العاملين بمجلس مدينة بلبيس، بهدف تعزيز الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز التنقلات

تضمن القرار إنهاء تكليف وائل خليل مهدي خليل علي من منصبه كنائب رئيس مركز ومدينة بلبيس، ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة الزقازيق في وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمجموعة النوعية.

كما شمل نقل موظفين آخرين إلى مراكز ومدن مختلفة داخل المحافظة:

- أحمد سعد السيد علي محمد من قسم التنمية الإدارية بمجلس مدينة بلبيس إلى رئاسة مركز ومدينة أبو حماد.

- جنات عبد الفتاح عبد الوهاب الخشن من قسم التمويل والمحاسبة بمجلس مدينة بلبيس إلى رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق.

هدف القرار

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحركة تأتي في إطار تعزيز الانضباط الإداري وسرعة تنفيذ المهام، مشددًا على ضرورة التزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار فور صدوره، لضمان تحسين جودة الخدمات للمواطنين داخل المحافظة.

