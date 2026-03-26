شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقف مصر الثابت لخفض التصعيد ووقف الحرب، وموافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يشدد على موقف مصر الثابت لخفض التصعيد ووقف الحرب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد ووقف الحرب، ارتباطًا بالحرب مع إيران مؤكّدًا إدانة مصر للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لأي مساس باستقرارها أو انتهاك سيادتها تحت أي ذريعة، محذراً من التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب على المستويين الإقليمي والدولي، خاصةً فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

للتفاصيل .. اضغط هنا

بالأرقام.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة توافق على صرف المتبقي من مُستحقات 6 شركات أسمنت

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صرف المتبقي من مُستحقات 6 شركات أسمنت (نقدًا)، والتي لديها رصيد مستحق، وذلك عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد وسيناء، قد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع توقع انخفاض حدة الأمطار تدريجيًا مع تقدم الوقت.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات السكنية

وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ سعيا لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن، كما كلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير العمل يقرر زيادة إجازة العاملين بالأعمال الخطرة والمناطق النائية 7 أيام

أصدر حسن رداد وزير العمل القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة، إلى جانب المناطق النائية التي يستحق العاملون بها زيادة في مدة الإجازة السنوية تصل إلى 7 أيام، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق العاملين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الرعاية الصحية" تُصدر لائحة جديدة للتحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللائحة الجديدة المنظمة للتحقيق والجزاءات بالهيئة، وذلك بموجب القرارين رقم 58 لسنة 2024 ورقم 31 لسنة 2025، بهدف وضع إطار قانوني شامل يعزز من كفاءة العمل الإداري ويضمن العدالة والشفافية داخل كافة منشآت الهيئة.

للتفاصيل.. اضغط هنا