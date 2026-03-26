لليوم الثاني على التوالي، واصل الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، متابعته الميدانية المستمرة للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر التي تضرب المحافظة، والمصحوبة بأمطار ورياح شديدة.

استنفار كامل في غرف العمليات

شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان سرعة الاستجابة.

كما وجه رؤساء المدن والوحدات القروية بالتواجد الميداني والإشراف على تمركز سيارات شفط المياه في النقاط الساخنة لضمان السيولة المرورية.

إجراءات احترازية لحماية المواطنين

أكد غنيم ضرورة المتابعة الدورية لتطهير بالوعات الأمطار، ومراجعة سلامة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء والمحولات، مع التأكيد على جاهزية فرق التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي طوارئ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، الحماية المدنية، والمرور.

لفتة إنسانية وتعويضات عاجلة

وجه المحافظ الدكتورة شيرين فتحى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة إنهاء إجراءات صرف تعويض مالي لأحد المواطنين بقرية قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، بعد فقدانه رأس ماشية "جاموسة" إثر صعق كهربائي ناتج عن ماس بأحد الأعمدة بسبب الأمطار.

كما وجه بصرف تعويض آخر لفلاح بقرية الروضة بمركز طامية بعد صعق حماره نتيجة ماس كهربائي.

تحذيرات وأرقام الطوارئ

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، واللوحات الإعلانية، والأشجار القديمة، ومراعاة الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.