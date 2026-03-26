شهد طريق قرية المعصرة بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل، أسفر عن وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين بكسور وكدمات متفرقة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت فورًا سيارات الإسعاف لموقع الواقعة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين والمصابين إلى المستشفى.

أسماء الضحايا والمصابين

أدى الحادث إلى وفاة الطفل: سيد أحمد، 9 سنوات، بينما أصيب كل من: محمد عبد النظير، 12 سنة، فاطمة مصطفى، 50 سنة، حسين محمد، 16 سنة، صبري محمد أحمد، 63 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز ملوي.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة. تولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على المركبتين لضبط المسؤوليات واستكمال الإجراءات القانونية.