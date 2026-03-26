مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا

كتب : جمال محمد

06:22 م 26/03/2026 تعديل في 06:29 م

شهد طريق قرية المعصرة بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل، أسفر عن وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين بكسور وكدمات متفرقة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت فورًا سيارات الإسعاف لموقع الواقعة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين والمصابين إلى المستشفى.

أسماء الضحايا والمصابين

أدى الحادث إلى وفاة الطفل: سيد أحمد، 9 سنوات، بينما أصيب كل من: محمد عبد النظير، 12 سنة، فاطمة مصطفى، 50 سنة، حسين محمد، 16 سنة، صبري محمد أحمد، 63 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز ملوي.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة. تولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على المركبتين لضبط المسؤوليات واستكمال الإجراءات القانونية.

أخبار المنيا أمن المنيا حادث تصادم مرور المنيا النيابة مستشفى ملوي التخصصي

فيديو قد يعجبك



إغلاق التاسعة مساء.. هكذا يتعامل أصحاب المقاهي مع القرار
حكايات الناس

إغلاق التاسعة مساء.. هكذا يتعامل أصحاب المقاهي مع القرار
أول تعليق من نجاة الصغيرة على الصورة الأخيرة المتداولة لها
زووم

أول تعليق من نجاة الصغيرة على الصورة الأخيرة المتداولة لها
شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
رياضة محلية

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
حوادث وقضايا

قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
ترامب يكشف عن تفاصيل "هدية إيران": 10 ناقلات نفط ستُقدَّم لأمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف عن تفاصيل "هدية إيران": 10 ناقلات نفط ستُقدَّم لأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ