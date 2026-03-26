قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، اليوم الخميس 26 مارس 2026، إيداع المتهم "ر.و.م" في واقعة "مذبحة كرموز"، مستشفى العباسية للطب النفسي بالقاهرة، وذلك لعرضه على لجنة متخصصة لبيان قواه العقلية والنفسية، وإعداد تقرير شامل يحدد مدى مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الجريمة.

قرار الإيداع والفحص النفسي

جاء القرار بهدف إخضاع المتهم لفحص طبي دقيق، يشمل تقييم حالته العقلية والنفسية، تمهيدًا لعرض التقرير على جهات التحقيق، في إطار استكمال الأدلة المتعلقة بالقضية.

تجديد الحبس والمتابعة القضائية

وكان قاضي المعارضات قد قرر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وذلك بعد قيامه بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، إلى جانب صدور قرار سابق بإجراء تحليل مخدرات له، للوقوف على حالته وقت ارتكاب الواقعة.

كواليس الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بمحاولة شاب إنهاء حياته بالقفز من الطابق الـ13 بأحد العقارات في منطقة كرموز، إلا أنه جرى إنقاذه.

وعقب ذلك، كشفت التحقيقات عن وجود 6 جثامين داخل شقة الأسرة، ما دفع الجهات المختصة للانتقال فورًا إلى موقع الحادث.

معاينة مسرح الجريمة

وبانتقال فريق من النيابة العامة إلى الشقة بالطابق السادس، تبين وجود جثمان سيدة في العقد الخامس من العمر، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا.

وأوضحت المعاينة أن الجثامين بكامل ملابسها، وبها إصابات قطعية في اليدين والرقبة، وفي مراحل أولية من التعفن، فيما عُثر على شفرات حلاقة ملطخة بالدماء، جرى التحفظ عليها لفحصها.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أقر خلالها بأن والدته أبلغته قبل الواقعة بأيام بضرورة إنهاء حياتهم جميعًا، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، ورفض الأب الإنفاق عليهم.

وأضاف أن والدته طلبت من أحد أشقائه شراء شفرات حلاقة، قبل أن يتفقا سويًا على تنفيذ الجريمة بحق الأطفال الخمسة، ثم أنهت الأم حياتها، بينما حاول هو الانتحار لاحقًا.

استمرار التحقيقات

وتواصل جهات التحقيق بالإسكندرية فحص ملابسات الواقعة، في انتظار التقرير الطبي النهائي من مستشفى العباسية، لحسم المسؤولية الجنائية للمتهم واستكمال الإجراءات القانونية.

