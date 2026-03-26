الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بتقديم معلومات لإيران بهدف قتل الأمريكيين

كتب : وكالات

04:54 م 26/03/2026 تعديل في 06:06 م

كايا كلاس

اتهمت كايا كلاس، أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، روسيا بتقديم دعم استخباراتي للنظام الإيراني يُستخدم لـ"قتل الأمريكيين".

ودعت كلاس الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط على الكرملين، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وقالت كلاس للصحفيين في اجتماع لمجموعة السبع خارج باريس، وفقًا لوكالة فرانس برس: "نرى أن روسيا تساعد إيران بالمعلومات الاستخباراتية لاستهداف الأمريكيين وقتلهم، كما أن روسيا تدعم إيران الآن بالطائرات المسيرة لكي تتمكن من مهاجمة الدول المجاورة وكذلك القواعد العسكرية الأمريكية".

وأضافت: "هذه الحروب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا. إذا كانت أمريكا تريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن تتوقف إيران عن مهاجمتها، فيجب عليها أيضًا ممارسة الضغط على روسيا حتى لا تتمكن من مساعدتهم في ذلك".

مدبولي يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات
