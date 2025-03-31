لتأمين احتفالات العيد.. غرفة عمليات الرعاية الصحية تواصل انعقادها بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء فرق الانتشار الطبي التابعة لإدارة الرعاية الأولية، للتمركز في الميادين والساحات وأماكن تجمعات المواطنين، وذلك ضمن جهود التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن فرق الانتشار الطبي انتشرت في الساحات والميادين بكافة مدن المحافظة، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال هذه المناسبة السعيدة، مشيرًا إلى أن الفرق قدمت خدمات الفحص للأمراض المزمنة، مثل قياس الضغط والسكر والقلب، إلى جانب التوعية الصحية والإرشادات الضرورية للأسر والمواطنين.

وأكد مدير الفرع، في تصريح اليوم، استمرار انعقاد غرفة عمليات الفرع لمتابعة خطة الطوارئ الخاصة باحتفالات عيد الفطر، مع التأكيد على آليات تنفيذ خطة التأمين الطبي، ورفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت، وتعزيز تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع لضمان الاستجابة الفورية لأي حالة طارئة.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات الطوارئ كخطوة أساسية ضمن خطة التأمين الطبي للاحتفالات، بهدف ضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ صحي، وتعزيز جاهزية النظام الصحي وقدرته على تقديم الرعاية الفورية واللازمة للمواطنين.

وأشار إلى تكثيف تواجد فرق رضاء المنتفعين، وتشكيل فرق ميدانية للمتابعة المستمرة، مع تكثيف المرور على المنشآت الصحية لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية خلال فترة الاحتفالات. كما تتم مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاتها، مع ضمان توفير أسطوانات الأكسجين، والتأكد من جاهزية المولدات وخزانات الأكسجين بالمنشآت الصحية.