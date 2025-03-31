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محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد -صور

01:19 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد (4)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد (5)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد (6)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد (7)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد (8)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد (9)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد (3)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد (2)
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بني سويف-حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام، لتهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك، حيث داعبهم وصافحهم، وحرص على التقاط صور بصحبتهم مشاركة لهم فرحتهم في أول أيام العيد.

وشهد المكان أجواء من البهجة بين الأطفال ونزلاء الدار أول أيام العيد، فيما علت وجوه مسؤولي الدار ابتسامات عبرت عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي يحرص المحافظ عليها في العيدين.

واستكمل المحافظ جولته، بتفقد دار الخير والبركة للمسنين بمنطقة الحمرايا شرق النيل، لتهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربا عن سعادته لوجوده في هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة وما بذلوه من جهد في تربية ورعاية أولادهم

رافق المحافظ خلال الزيارة رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، ولفيف من القيادات التنفيذية.

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محافظ بني سويف محمد هاني غنيم عيد الفطر المبارك
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