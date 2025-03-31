155 ساحة ومسجد تستقبل المصلين في السويس لأداء صلاة عيد الفطر

أدى أهالي السويس، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر في 155 ساحة ومسجد، خصصتها مديرية الأوقاف لاستقبال المصلين بمختلف الأحياء، بعد تجهيزها ليلة العيد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين.

وساهمت زيادة عدد أماكن الصلاة من 43 إلى 155 مسجدًا وساحة في الحد من التكدس والازدحام، سواء داخل الساحات أو في الطرق المؤدية إليها، مما سهّل حركة المصلين وساهم في توفير أجواء روحانية هادئة.

وشهدت ساحات المساجد الكبرى مثل الجامع الكبير، ومسجد النبي موسى، والخالدين بحي فيصل، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث احتشد عشرات الآلاف في الساحات المفتوحة وسط التجمعات السكنية الكبرى.

وتطوع عشرات الشباب والفتيات لتنظيم دخول المصلين، ومنع التزاحم بين الرجال والسيدات، فيما وزّع متطوعون الحلوى والتمر والبالونات على الأطفال لإضفاء أجواء البهجة، كما ساعدت مجموعات أخرى كبار السن على التحرك بسلاسة عقب الصلاة.

وانتشرت قوات الشرطة ورجال المرور بمحيط الساحات لتنظيم الحركة وتأمين المصلين، بينما وفّر مرفق إسعاف السويس سيارات مجهزة لتقديم أي خدمات طبية طارئة للحضور.

الطبية حال وقوع أي حادث طارئ لأيا من المصلين.

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن الساحات الملحقة بالمساجد الجامعة والمساحات الخضراء المفتوحة شهدت إقامة صلاة العيد، حيث

أهالي السويس يؤدون صلاة العيد في 155 ساحة ومسجد

أدى المواطنين في السويس صلاة عيد الأضحى المبارك في 108 مساجد و47 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف لصلاة عيد الفطر المبارة بالأحياء، بعد تجهيزها ليلة العيد لتستقبل كل منها آلاف المواطنين.

وساهم تضاعف عدد الساحات والمساجد المخصصة للصلاة في الحد من التكدس والزحام سواء بالطرق الرئيسية والفرعية أو عن تخفيف التكدس داخل ساحات المساجد نفسها، حيث تضاعف عدد الساحات من 43 إلى 155 مسجد وساحة.

وشهدت ساحات مساجد الجامع الكبير، والنبي موسى والخالدين بحي فيصل توافد عشرات آلاف من المواطنين في الساحات الأكبر والتي تتوسط كثافات سكنية بحي فيصل والسويس والأربعين، وتطوع عشرات الشباب والفتيات لتنظيم الحضور بالساحات تجنبا للزحام بأماكن مصلى الرجال ومصلى السيدات.

ووزع متطوعين الحلوى والتمر والبالونات على الأطفال المرافقين لوالديهم لإدخال البهجة والسرور عليهم في العيد، بينما تولت مجموعة أخرى مساعدة كبار السن في التحرك عقب الصلاة وتجنبهم الازدحام.

وانتشر رجال الشرطة والمرور في جميع الساحات لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك وتنظيم الحركة المرورية تجنبا للزحام، كما وفر مرفق اسعاف السويس التأمين الطبي بالساحات عبر سيارات الإسعاف لتقديم الخدمة الطبية حال وقوع أي حادث طارئ لأيا من المصلين.

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن الساحات الملحقة بالمساجد الجامعة والمساحات الخضراء المفتوحة شهدت إقامة صلاة العيد، حيث راعت أوقاف السويس إن تغطي الساحات الكثافات السكانية منعا للازدحام، لا سيما بحي الأربعين وحي فيصل اللذان يمثلان الكثافة السكانية الأكبر في محافظة السويس.

وراعت أوقاف السويس إن تغطي الساحات الكثافات السكانية منعا للازدحام، لا سيما بحي الأربعين وحي فيصل اللذان يمثلان الكثافة السكانية الأكبر في محافظة السويس.