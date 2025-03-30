تفاصيل مقتل عايدة على يد زوجها في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز إيتاي البارود تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في قرية زرزورة بمحافظة البحيرة، بعد أن ادعى تغيبها عن المنزل في محاولة لإبعاد الشبهة عنه.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من "أحمد. ش. م"، 32 عامًا، يفيد بغياب زوجته عن المنزل، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات اختفائها.

خلال التحقيقات، أدلى ابن المجني عليها بمعلومات تفيد بتعرض والدته للاعتداء من قبل والده، مما دفع السلطات إلى تضييق الخناق على الزوج، ليعترف لاحقًا بارتكاب الجريمة إثر خلافات زوجية.

وأوضح المتهم أنه اعتدى على زوجته بالضرب قبل أن يخنقها بغطاء رأسها، ثم تخلص من جثمانها داخل بيارة صرف زراعي على طريق "الطود - معنيا"، قبل أن يقوم بتحرير بلاغ بتغيبها لإبعاد الشبهة عنه.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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