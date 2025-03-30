خنقها ورماها في بيارة.. زوج يقتل زوجته الشابة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أنهى زوج حياة زوجته الشابة بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، بعدما اعتدى عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم تخلص من جثتها بإلقائها داخل بيارة صرف مغطى.



تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لسيدة بمياه بمصرف على طريق "الطود - معنيا" وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالاشتراك مع الأهالى من استخراج الجثة وتبين أنها تخص عايدة جمعه مختار 26 عاما، ربة منزل وتقيم قرية معنيا دائرة مركز إيتاى البارود.

بسؤال أهل المجني عليها اتهموا زوجها بقتلها، وكشفت التحريات بوجود خلافات سابقة بينهما، وألقت الشرطة القبض عليه.



جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة، وتكليف المباحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.