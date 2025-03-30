محافظ القليوبية يتابع جاهزية ساحات صلاة العيد (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة لمتابعة جاهزية ساحات صلاة العيد بحي غرب شبرا الخيمة ومدن قليوب وطوخ وبنها.

واطمأن محافظ القليوبية على جاهزية ساحات الصلاة لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتأكد من الجاهزية الكاملة لاستقبال جموع أبناء وأهالي المحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد ساحة الصلاة أمام كلية زراعة عين شمس بحي غرب شبرا الخيمة، كما تفقد ساحة مسجد التقوى بشارع 15 مايو، مؤكدًا على الأئمة ضرورة التنسيق مع رئاسة الحي والتعاون فيما بينهم لتوفير الراحة الكاملة للمصلين أثناء تأدية صلاة العيد، مشددًا على استمرار متابعة النظافة في محيط ساحات الصلاة ورفع أي إشغالات تعيق حركة السير.

ثم تفقد المحافظ الساحة الشعبية بقليوب، التي تسع 4 آلاف مصلٍ، موجهًا بضرورة التنسيق الجيد، وتواجد مرفق الإسعاف تحسبًا لأي ظرف، مع الاهتمام بالنظافة ورفع الإشغالات لتسهيل دخول المصلين وخروجهم بانسيابية.

واستكمل محافظ القليوبية جولته بالتوجه إلى مدينة طوخ، حيث تفقد ساحة مصرف الحصة، ثم ساحة مركز شباب طوخ، التي تعد من أكبر الساحات، إذ تسع نحو 8 آلاف مصلٍ.