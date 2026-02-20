إعلان

بينهم أطفال.. تسمم 66 شخصًا بتناول بوظة فاسدة في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

02:08 م 20/02/2026 تعديل في 02:08 م

تسمم غذائي - ارشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 66 شخصًا بتسمم غذائي اليوم الجمعة، بينهم 38 طفلًا أصغرهم عامان، إثر تناولهم بوظة فاسدة بناحية قرية المساعيد بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

أعراض التسمم والتحقيقات الأولية

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين إصابة المصابين بقيء مستمر وآلام بالبطن وإسهال. وأفاد المصابون أنهم تناولوا مشروب البوظة من أحد الباعة بالقرية.

نقل المصابين إلى المستشفيات

تم نقل المصابين إلى مستشفيات جرجا العام، وسوهاج العام، والعسيرات المركزي، لتلقي العلاج اللازم، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لتحديد أسباب التسمم ومسؤولية البائع.

متابعة المسؤولين لحالة المصابين

ومن جانبه، انتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، يرافقه كمال سليمان، نائب المحافظ، إلى مستشفى جرجا العام للاطمئنان على حالة المصابين ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

مركز العسيرات سوهاج بوظة فاسدة أطفال قرية المساعيد حادث صحي تسمم غذائي

