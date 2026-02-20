شهدت منطقة عبد القادر غرب الإسكندرية حادثًا مأساويًا، حيث قتل عاطل زوجته ضربًا باستخدام عصا خشبية والأيدي والأرجل داخل شقة سكنهما، فيما تبين أن المجني عليها كانت مريضة بسرطان الرحم وأم لخمسة أبناء.

تلقي البلاغ والتحريات الأولية

كان قسم شرطة العامرية أول تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة ربة منزل داخل شقتها، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ. وأظهر الفحص الظاهري للجثة وجود إصابات وجروح سطحية بمختلف أنحاء الجسم، ما أثار شبهة جنائية حول الوفاة.

دوافع الجريمة والاعتداء المستمر

وأوضحت التحريات أن الزوج، وهو عاطل عن العمل ويتعاطى مخدر الحشيش، كان يعتدي على زوجته بشكل متكرر منذ فترة، بسبب مطالبتها له بالبحث عن عمل والانفاق على أبنائهما الخمسة.

تفاصيل الواقعة وضبط الأدلة

تبين من التحقيقات أن الزوج المتهم تعدى على زوجته بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية وبالأيدي والأرجل حتى فارقت الحياة. كما تم ضبط أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات والعصا المستخدمة في الاعتداء.

تحرير المحضر واستمرار التحقيق

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لضمان محاسبته على الجريمة البشعة.