المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية بقرية منشأة الدهب القبلية بمركز المنيا.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مدار يومين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تقديم أكثر من ألف خدمة طبية متنوعة

وأوضح وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، أن القافلة أسفرت عن تقديم 1171 خدمة طبية متنوعة، وتم توقيع الكشف الطبي على 747 حالة مترددة، مع صرف العلاج اللازم وإجراء الفحوصات بالمجان.

توزيع الحالات حسب التخصصات

وأضاف وكيل الوزارة أن توزيع الحالات جاء على النحو التالي: 244 حالة أطفال، و178 جراحة، و141 باطنة، و90 جلدية، و56 نساء وتنظيم أسرة، و38 أسنان، إلى جانب إجراء 4 حالات خلع أسنان.

الفحوصات المخبرية والتشخيصية

وفيما يتعلق بالفحوصات، لفت وكيل الوزارة إلى إجراء 63 تحليل دم و26 تحليل بول وبراز، إلى جانب 37 حالة موجات صوتية و9 حالات أشعة سينية، فضلًا عن فحص 85 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر.

استمرار القوافل الطبية في كافة المراكز

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنيا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بكافة مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، ضمن مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".