إعلان

قافلة "حياة كريمة" تقدم 1171 فحصًا وعلاجًا مجانيًا بالمنيا (صور)

كتب : جمال محمد

01:55 م 20/02/2026 تعديل في 01:55 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قافلة لصحة المنيا ٢
  • عرض 4 صورة
    قوافل صحة المنيا
  • عرض 4 صورة
    قوافل صحة المنيا ٢

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية بقرية منشأة الدهب القبلية بمركز المنيا.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مدار يومين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تقديم أكثر من ألف خدمة طبية متنوعة

وأوضح وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، أن القافلة أسفرت عن تقديم 1171 خدمة طبية متنوعة، وتم توقيع الكشف الطبي على 747 حالة مترددة، مع صرف العلاج اللازم وإجراء الفحوصات بالمجان.

توزيع الحالات حسب التخصصات

وأضاف وكيل الوزارة أن توزيع الحالات جاء على النحو التالي: 244 حالة أطفال، و178 جراحة، و141 باطنة، و90 جلدية، و56 نساء وتنظيم أسرة، و38 أسنان، إلى جانب إجراء 4 حالات خلع أسنان.

الفحوصات المخبرية والتشخيصية

وفيما يتعلق بالفحوصات، لفت وكيل الوزارة إلى إجراء 63 تحليل دم و26 تحليل بول وبراز، إلى جانب 37 حالة موجات صوتية و9 حالات أشعة سينية، فضلًا عن فحص 85 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر.

استمرار القوافل الطبية في كافة المراكز

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنيا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بكافة مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، ضمن مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا حياة كريمة قافلة طبية منشأة الدهب القبلية فحوصات مجانية علاج مجاني وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تجديد اعتماد مصر كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للمرة الثالثة
أخبار مصر

تجديد اعتماد مصر كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للمرة الثالثة
غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
أخبار وتقارير

غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد.. ماذا سيحدث في 20 و21 فبراير؟
علوم

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد.. ماذا سيحدث في 20 و21 فبراير؟
ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
بيتر ميمي يعتذر عن خطأ غير مقصود في مسلسل "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

بيتر ميمي يعتذر عن خطأ غير مقصود في مسلسل "صحاب الأرض"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة