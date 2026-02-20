أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية الحملة الميكانيكية التابعة لحي غرب، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات الداعمة للخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وممدوح جبر، رئيس حي غرب.

الاطمئنان على جاهزية الأسطول الميكانيكي

وتفقد المحافظ مقر الحملة واطلع على جاهزية السيارات والمعدات، حيث اطمأن على انتظام العمل بكفاءة عالية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأصول والمعدات باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ خطط النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات بالأحياء.

وأفاد مسئولو الحملة أن أسطول المعدات يضم 32 سيارة قلاب، و15 لودر، وجليدر، و3 سيارات مياه، و2 سيارة إطفاء صغيرة، و5 أبراج كهرباء، وتعمل جميعها لدعم منظومة النظافة والإنارة والتدخلات السريعة في حالات الطوارئ.

الصيانة الدورية وضمان الأداء المستمر

وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لكافة المركبات والمعدات، لضمان استمرارها في العمل بالكفاءة المطلوبة ومنع حدوث أعطال مفاجئة قد تؤثر على مستوى الأداء، مؤكدًا أن الحفاظ على المعدات يعكس حسن إدارة الموارد العامة ويسهم في ترشيد النفقات.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية للحالة الفنية للسيارات، وإعداد تقارير دورية بحالتها، مع توفير قطع الغيار اللازمة بشكل فوري، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مهام طارئة داخل نطاق الحي.

دعم مستمر وتطوير البيئة الحضرية

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في دعم الأحياء بالمعدات والإمكانات اللازمة، تنفيذًا لخطة تطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة الحضرية، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية تأتي للوقوف على أرض الواقع والتأكد من كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط داخل مواقع العمل.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي بما يواكب جهود التنمية التي تشهدها مختلف مراكز وأحياء المحافظة.