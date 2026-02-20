إعلان

محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويوجه بالصيانة الدورية (صور)

كتب : محمود عجمي

11:16 ص 20/02/2026 تعديل في 11:17 ص
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (1)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (4)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (2)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (5)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (6)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (7)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (8)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (3)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (10)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (12)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (13)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (9)
  • عرض 14 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية الحملة الميكانيكية التابعة لحي غرب، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات الداعمة للخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وممدوح جبر، رئيس حي غرب.

الاطمئنان على جاهزية الأسطول الميكانيكي

وتفقد المحافظ مقر الحملة واطلع على جاهزية السيارات والمعدات، حيث اطمأن على انتظام العمل بكفاءة عالية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأصول والمعدات باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ خطط النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات بالأحياء.

وأفاد مسئولو الحملة أن أسطول المعدات يضم 32 سيارة قلاب، و15 لودر، وجليدر، و3 سيارات مياه، و2 سيارة إطفاء صغيرة، و5 أبراج كهرباء، وتعمل جميعها لدعم منظومة النظافة والإنارة والتدخلات السريعة في حالات الطوارئ.

الصيانة الدورية وضمان الأداء المستمر

وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لكافة المركبات والمعدات، لضمان استمرارها في العمل بالكفاءة المطلوبة ومنع حدوث أعطال مفاجئة قد تؤثر على مستوى الأداء، مؤكدًا أن الحفاظ على المعدات يعكس حسن إدارة الموارد العامة ويسهم في ترشيد النفقات.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية للحالة الفنية للسيارات، وإعداد تقارير دورية بحالتها، مع توفير قطع الغيار اللازمة بشكل فوري، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مهام طارئة داخل نطاق الحي.

دعم مستمر وتطوير البيئة الحضرية

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في دعم الأحياء بالمعدات والإمكانات اللازمة، تنفيذًا لخطة تطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة الحضرية، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية تأتي للوقوف على أرض الواقع والتأكد من كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط داخل مواقع العمل.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي بما يواكب جهود التنمية التي تشهدها مختلف مراكز وأحياء المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسيوط محافظة أسيوط، محمد علوان الحملة الميكانيكية حي غرب أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا ستغلق شركة ميتا موقع ماسنجر؟ وما البدائل المتاحة للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

لماذا ستغلق شركة ميتا موقع ماسنجر؟ وما البدائل المتاحة للمستخدمين؟
عادة قبل السحور تضمن لك خسارة وزنك في رمضان.. لا تفوتها
رمضان ستايل

عادة قبل السحور تضمن لك خسارة وزنك في رمضان.. لا تفوتها
ساويرس يكشف كواليس أول ظهور لباسم يوسف على "ON TV"
أخبار مصر

ساويرس يكشف كواليس أول ظهور لباسم يوسف على "ON TV"
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند
حوادث وقضايا

كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند
مسلسل صحاب الأرض الحلقة الثانية.. تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب
دراما و تليفزيون

مسلسل صحاب الأرض الحلقة الثانية.. تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة