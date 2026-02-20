إعلان

مصرع شاب في انقلاب جرار زراعي بالفرافرة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:16 م 20/02/2026

إسعاف أرشيفية

لقي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث مروري بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب جرار زراعي بطريق "التلاوي" بمدينة الفرافرة.

وصول الجثة والتحقيقات الأولية

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث والمصاب

وأوضحت التحريات أن الحادث أسفر عن وفاة محمد علي عبد الرحيم عثمان، المقيم بالفرافرة، إثر انقلاب الجرار الزراعي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مروري مركز الفرافرة انقلاب جرار زراعي مدير أمن الوادي الجديد مستشفى الفرافرة المركزي الوادي الجديد

