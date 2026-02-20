لقي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث مروري بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب جرار زراعي بطريق "التلاوي" بمدينة الفرافرة.

وصول الجثة والتحقيقات الأولية

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث والمصاب

وأوضحت التحريات أن الحادث أسفر عن وفاة محمد علي عبد الرحيم عثمان، المقيم بالفرافرة، إثر انقلاب الجرار الزراعي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.