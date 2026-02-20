بالصور- محافظ أسيوط يقود حملة مفاجئة لرفع المخلفات بحي غرب

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مسائية مفاجئة بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، والوقوف على احتياجات المواطنين على الطبيعة، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المباشرة للأداء التنفيذي وتقييم مستوى الخدمات المقدمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حملة فورية لرفع مخلفات شارع السبيل

واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، حيث لاحظ وجود تراكمات للمخلفات بشارع السبيل بمنطقة سيد، ليقود على الفور حملة مكبرة لرفعها، بمشاركة معدات حي غرب بقيادة ممدوح جبر، رئيس الحي، ومسؤولي النظافة.

وتابع المحافظ أعمال رفع المخلفات ميدانيًا لحظة بلحظة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع، مؤكدًا أن النظافة العامة تمثل أولوية رئيسية ومحورًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

تشديد على الانضباط ومنع عودة بؤر القمامة

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام ببرامج النظافة الدورية، وعدم السماح بعودة أي بؤر لتجمع القمامة، مع تكثيف المرور الميداني المستمر على الشوارع الحيوية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تقصير أو مخالفات تضر بالشكل العام للمدينة.

تنبيه أصحاب الأراضي الفضاء واستغلالها لخدمة الأهالي

كما وجه المحافظ بسرعة التنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بنطاق حي غرب بضرورة تنظيفها وإحاطتها بأسوار مناسبة، منعًا لإلقاء القمامة بها أو استغلالها بصورة عشوائية، مؤكدًا عدم السماح بتحويل تلك المساحات إلى نقاط مهملة أو مصدر لتشويه المشهد الحضاري.

وأشار اللواء محمد علوان إلى دراسة إمكانية استغلال بعض هذه الأراضي كملاعب مفتوحة لخدمة أبناء المنطقة، بما يخدم المجتمع بدلًا من بقائها بؤرًا للمخلفات.

اجتماع عاجل لتطوير التخطيط المروري وتجميل الميادين

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهًا بعقد اجتماع تنسيقي عاجل يضم ممثلين عن حي شرق وحي غرب، ومديريات الإسكان والطرق والمرور، لوضع رؤية متكاملة للتخطيط المروري بعدد من الشوارع، إلى جانب إعداد تصور شامل لتطوير وتجميل الميادين، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية أفضل وتحسين الصورة البصرية لمدينة أسيوط.

وأكد اللواء محمد علوان أن التواجد الميداني سيظل أداة أساسية لتقييم الأداء وتصويب أي ملاحظات بشكل فوري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف إعادة الانضباط للشارع الأسيوطي والارتقاء بالمظهر الحضاري بما يواكب تطلعات المواطنين.