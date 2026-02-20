إعلان

لماذا أطلقت جوجل نموذج Gemini 3.1 Pro؟ وما الذي يميزه عن الإصدارات السابقة؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

01:41 م 20/02/2026

شركة جوجل الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة جوجل، إطلاق أحدث نماذجها في مجال الذكاء الاصطناعي تحت اسم Gemini 3.1 Pro، مزودا بقدرات استدلال متقدمة تستهدف التعامل مع المهام المعقدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء النموذج مقارنة بسابقه Gemini 3 Pro.

أداء أقوى في اختبارات الاستدلال

يستند الإصدار الجديد إلى النجاحات التي حققها نموذج Gemini 3 منذ طرحه في نوفمبر الماضي، حيث تفوق حينها على عدد من النماذج المنافسة.

وبحسب ما ورد في مدونة الشركة، سجل Gemini 3.1 Pro نسبة 77.1% في اختبار ARC-AGI-2، وهو ما يمثل أكثر من ضعف أداء الاستدلال الذي حققه الإصدار السابق، ما يعكس تحسنا ملحوظا في قدرته على معالجة المشكلات المعقدة.

تكامل مع تطبيقات جوجل

أصبح النموذج متاحا عبر تطبيق تطبيق جيميناي ومنصة NotebookLM، وذلك لمشتركي باقتي Google AI Pro وUltra، ما يعزز حضوره ضمن منظومة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.

استخدامات عملية في الشرح والتحليل

ويمكن توظيف مستوى "الاستدلال المتقدم" الذي يوفره النموذج في سيناريوهات عملية، مثل تقديم شروحات بصرية واضحة للموضوعات المعقدة، أو دمج كميات كبيرة من البيانات ضمن عرض تحليلي واحد، بما يسهم في تبسيط المعلومات وصياغتها بشكل أكثر تنظيما.

امتداد لتحديثات سابقة

يأتي إطلاق Gemini 3.1 Pro بعد أيام من تحديث رئيسي لنموذج Gemini 3 Deep Think، الذي أضاف قدرات متقدمة في مجالات الكيمياء والفيزياء، إلى جانب الرياضيات والبرمجة.

وأكدت جوجل أن الإصدار الجديد يمثل "الذكاء الأساسي المطور" الذي يمكن هذه الاختراقات التقنية، مشيرة إلى أنه صُمم خصيصًا لمواجهة التحديات البحثية المعقدة، لا سيما تلك التي تفتقر إلى معايير واضحة أو حل واحد صحيح، وغالبا ما تعتمد على بيانات غير منظمة أو غير مكتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة جوجل الذكاء الاصطناعي نموذج Gemini 3.1 Pro تطبيقات جوجل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند
حوادث وقضايا

كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)
أخبار المحافظات

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)
عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد.. ماذا سيحدث في 20 و21 فبراير؟
علوم

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد.. ماذا سيحدث في 20 و21 فبراير؟
تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
أخبار مصر

تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة