أعلنت شركة جوجل، إطلاق أحدث نماذجها في مجال الذكاء الاصطناعي تحت اسم Gemini 3.1 Pro، مزودا بقدرات استدلال متقدمة تستهدف التعامل مع المهام المعقدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء النموذج مقارنة بسابقه Gemini 3 Pro.

أداء أقوى في اختبارات الاستدلال

يستند الإصدار الجديد إلى النجاحات التي حققها نموذج Gemini 3 منذ طرحه في نوفمبر الماضي، حيث تفوق حينها على عدد من النماذج المنافسة.

وبحسب ما ورد في مدونة الشركة، سجل Gemini 3.1 Pro نسبة 77.1% في اختبار ARC-AGI-2، وهو ما يمثل أكثر من ضعف أداء الاستدلال الذي حققه الإصدار السابق، ما يعكس تحسنا ملحوظا في قدرته على معالجة المشكلات المعقدة.

تكامل مع تطبيقات جوجل

أصبح النموذج متاحا عبر تطبيق تطبيق جيميناي ومنصة NotebookLM، وذلك لمشتركي باقتي Google AI Pro وUltra، ما يعزز حضوره ضمن منظومة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.

استخدامات عملية في الشرح والتحليل

ويمكن توظيف مستوى "الاستدلال المتقدم" الذي يوفره النموذج في سيناريوهات عملية، مثل تقديم شروحات بصرية واضحة للموضوعات المعقدة، أو دمج كميات كبيرة من البيانات ضمن عرض تحليلي واحد، بما يسهم في تبسيط المعلومات وصياغتها بشكل أكثر تنظيما.

امتداد لتحديثات سابقة

يأتي إطلاق Gemini 3.1 Pro بعد أيام من تحديث رئيسي لنموذج Gemini 3 Deep Think، الذي أضاف قدرات متقدمة في مجالات الكيمياء والفيزياء، إلى جانب الرياضيات والبرمجة.

وأكدت جوجل أن الإصدار الجديد يمثل "الذكاء الأساسي المطور" الذي يمكن هذه الاختراقات التقنية، مشيرة إلى أنه صُمم خصيصًا لمواجهة التحديات البحثية المعقدة، لا سيما تلك التي تفتقر إلى معايير واضحة أو حل واحد صحيح، وغالبا ما تعتمد على بيانات غير منظمة أو غير مكتملة.