محافظ سوهاج يوجِّه بتكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

وجّه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات المشتركة لمتابعة تداول الألعاب النارية والمفرقعات، بالتنسيق بين إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدات المحلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وضبط ومصادرة تلك المواد.

وأكد المحافظ أن التصدي لهذه الظاهرة يأتي في إطار جهود المحافظة لحماية المواطنين، والحد من المخاطر المرتبطة بتداول المفرقعات، خاصةً مع انتشارها بين الأطفال، مشددًا على تشكيل فرق عمل متخصصة، وتكثيف المرور الميداني على أماكن بيع الألعاب النارية لضمان ضبط الأسواق.

يُذكر أن قانون العقوبات يفرض عقوبات مشددة على حيازة الألعاب النارية، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد لمن يستوردها أو يصنعها أو يتاجر بها. كما تم إدراج البارود الأسود ضمن المواد المحظورة، لما قد يسببه من فزع وإصابات.