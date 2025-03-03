استلام 4500 كجم لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مساء اليوم الإثنين، استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي، الذي تنفذه وزارة الأوقاف، لتوزيعها على المستحقين في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم استلام أربعة أطنان ونصف من اللحوم، حيث سيتم توزيع طنين منها، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، على الفئات والأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.

كما خُصص طنان لمؤسسة "حياة كريمة"، ونصف طن لفرع المجلس القومي للمرأة.

وبدورها، أوضحت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن الكمية المخصصة للفرع، البالغة 500 كجم، سيتم توجيهها ضمن مبادرة المجلس القومي التي ينفذها للعام الثالث على التوالي تحت شعار "مطبخ المصرية بأيدي بناتها"، والتي تستهدف إعداد 230 وجبة يوميًا وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.