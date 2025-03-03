بالفيديو.. لحظة سرقة حلق من أذن طفلة فى البحيرة والشرطة تضبط المتهمة

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت مباحث البحيرة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر خلاله سيدة وهي تسرق قرطًا ذهبيًا من أذن طفلة أثناء تواجدها أمام إحدى المدارس بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة، بمديرية أمن البحيرة من مالك محل – مقيم بدائرة المركز بسرقة سيدة قرطًا ذهبيًا من ابنته 10 أعوام بأسلوب المغافلة، أثناء تواجدها بالقرب من محل إقامتها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وبحوزتها القرط الذهبي، وتبين أن لها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها توجهت إلى إحدى المدارس بهدف السرقة، ولاحظت الطفلة تقف وحدها فتوجهت نحوها واستدرجتها وتمكنت من سرقة قرطها الذهبى بأسلوب المغافلة وفرت هاربة.

بالعرض على النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.