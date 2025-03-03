بعد الشكاوى.. ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية في الفيوم- صور

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الفيوم - حسين فتحي:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، خصوصا من الأطفال والشباب.

ووجه المحافظ بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ، تكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومداهمة مناطق بيع وتداول الألعاب النارية، وضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال المحافظ، إن هناك حملة مكبرة قامت مساء الأحد، شارك فيها المهندس سامح شبل مدير مديرية التموين، والعقيد مصطفى عبد العظيم مدير شرطة المرافق، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وفوزي عيد نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، برصد ومداهمة عدد من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز والشماريخ وغيرها بمدينة الفيوم.

وأضاف أن معظم تلك الألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظرا لخطورتها على المواطنين خاصة صغار السن من الأطفال والمراهقين.

وشملت الحملة، شوارع مصطفى كامل، ودرب حرازة، والسنترال، ومناطق المبيضة، والسهراية، وقحافة، والشيخ حسن، والسلخانة، والحواتم، ودحدورة هدى، والصوفي.

وتم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الصواريخ والبمب والشماريخ لدى التجار والباعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المضبوطات بأحد المخازن التابعة لمجلس المدينة، لحين إعدامها.

كما جرى ضبط تريسكل محمل بالمفرقعات والألعاب النارية مثل الشماريخ والبمب وغيرها، وتم التحفظ عليه لدى مديرية التموين، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الفيوم، استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.