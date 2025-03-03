الخال يطلق النار على الزوجين أثناء الإفطار في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب زوجان بطلقات نارية أثناء جلوسهما على مائدة الإفطار قبيل أذان المغرب، بعدما أطلق خالهما النار عليهما بسبب خلافات على ميراث منزل، وذلك بدائرة مركز قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بإصابة رجل (35 عامًا) وزوجته (30 عامًا) بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.