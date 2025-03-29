"دفنا في قبر واحد".. مصرع شاب بعد ساعة من وفاة شقيقه في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه بعد ساعة من وفاة شقيقه الأكبر، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الكلابية عند كوبري الدومة بقرية الأشراف في مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل في الترعة، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين من أبناء عمومته.

وبالفحص، تبيّن مصرع حماده.م.ض، وإصابة اثنين من أبناء عمه، جميعهم من قرية أبنود، خلال توجههم إلى مركز طبي خاص لاستلام جثمان شقيقه الأكبر يوسف.م.ض، الذي توفي متأثرًا بمرضه.

تم انتشال السيارة، ونُقل الجثمان والمصابون إلى المستشفى، قبل أن تتسلم الأسرة الجثمان وتدفنه مع شقيقه في قبر واحد بمدافن قريتهم. وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.