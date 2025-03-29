بعد التعرض لأمطار متوسطة.. سيل يضرب وادي السعال بسانت كاترين



جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرضت منطقة وادي سعال التابعة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء السبت، لسيل خفيف جراء تساقط الأمطار التي تعرض لها الوادي، عقب تقلبات جوية مفاجئة.

وقال ممدوح أنور، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت تقلبات جوية مفاجئة، وغطت الغيوم والسحب سماء بعض المناطق بها، أعقبها تساقط أمطار متوسطة على منطقة وادي السعال، وأسفرت عن حدوث سيل ضعيف.

وأوضح رئيس المدينة، أن السيل نتج عن تجمعات مياه الأمطار فوق قمم الجبال والتي تساقطت على هيئة شلالات مياه قوية الحدة، مؤكدًا أن مياه السيل تسير في المجرى الطبيعي له، وحتى الآن لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.

وأكد أنه جرى الدفع بالمعدات الثقيلة لموقع السيل، لرفع أي تراكمات من الأحجار أو الاطمائات التي يخلفها السيل، مشيرًا إلى أن جميع الطرق التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

وتعرضت منطقة وادي عراضة التابعة لمدينة دهب بجنوب سيناء، والتي تقع على بعد 150 كيلو من المدينة داخل العمق الصحراوي، لتساقط أمطار غزيرة على قمم الجبال، مما أدى إلى تساقط شلالات من المياه من قمم الجبال على هيئة سيل متوسط الحدة.

وتسود محافظة جنوب سيناء اليوم، أجواء غير مستقرة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات المعنية لمواجهة التقلبات الجوية بعد تعرضها لطقس غائم جزئي، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، مراجعة مجرى السيول، والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.