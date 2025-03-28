بالصور.. حريق يلتهم مصنعا للنجف والكريستال في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل، اليوم الجمعة، في أحد المصانع الكائنة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مصنع للنجف والكريستال، بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء و الإسعاف إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، وجرى فصل المرافق من كهرباء، وغاز طبيعي عن المصنع، والسيطرة على ألسنة النيران التي أتت على بعض محتويات المصنع، دون خسائر في الأرواح.

من جانبه انتقل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، واللواء مجدي لطفي حكمدار المديرية، لمتابعة أعمال الإطفاء، ومحاصرة النيران لمنع امتدادها لمصانع أو مبان مجاورة.