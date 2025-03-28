طفل يقود لودر في القليوبية.. الأمن يكشف كواليس الفيديو المثير للجدل



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر طفلًا يقود معدة ثقيلة "لودر بدون لوحات معدنية" بإحدى مناطق محافظة القليوبية.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط اللودر ومالكه، الذي تبين أنه يعمل سائقًا، وأقرّ بأن قائد اللودر وقت الواقعة هو نجل شقيقه، والذي تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق اللودر ومالكه وقائده، في إطار تطبيق القانون وضمان السلامة العامة.