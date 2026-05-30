روبوت في الشارع.. مدينة العلمين الجديدة تُفعل أول "رجل مرور آلي"

كتب : محمد البدري

12:06 م 30/05/2026 تعديل في 12:54 م
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (3)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (2)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (5)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (6)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (7)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (8)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (9)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (10)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (1)
    رجل مرور آلي لخدمة المواطنين ورصد الزحام بالعلمين الجديدة (4)

فعّلت مدينة العلمين الجديدة، منظومة "رجل المرور الآلي" لتنظيم الحركة المرورية الذكية بالشوارع والمحاور الرئيسية، بالتعاون الفني مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لدعم تطبيقات التحول الرقمي وتوظيف الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة المدن الجديدة.

مهام رجل المرور الآلي والخدمات التفاعلية

يستهدف تشغيل "رجل المرور الآلي" المساهمة في تنظيم حركة السير ميدانيًا، وتوفير قناة تفاعلية للرد على استفسارات المواطنين والزائرين المتعلقة بالإجراءات والخدمات المرورية.

كما تم تزويد المنظومة بتقنيات لرصد أي معوقات أو تكدسات قد تؤثر على السيولة المرورية، والتعامل معها في حينها لضمان انسيابية الحركة بالمحاور الحيوية للمدينة.

توظيف التكنولوجيا في المدن الذكية

أوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن تفعيل هذه التقنية يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في تطبيقات المدن الذكية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد أن "رجل المرور الآلي" يمثل إضافة نوعية لرفع كفاءة العمل المروري وتحقيق أعلى معدلات الأمان، خاصة خلال المواسم السياحية التي تشهد إقبالًا كثيفًا على المدينة.

استراتيجية تطوير المنظومة المرورية

أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان في تطوير منظومة العمل داخل المدن الجديدة، عبر دمج التكنولوجيا الحديثة في المرافق والخدمات الأساسية.

وتهدف التجربة إلى تقديم نموذجًا متطورًا للإدارة المرورية يمكن تعميمه لاحقًا، بما يساهم في تقليل الازدحام والحوادث، وتعزيز الهوية الذكية لمدينة العلمين الجديدة كمركزًا عالميًا للسياحة والاستثمار رسميًا.

مدينة العلمين الجديدة المرور وزارة الداخلية محمد خلف الله

