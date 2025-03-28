9 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 9 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالقرب من مركز المنيا، ووقوع عدد من الاصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي مستشفي الصدر في المنيا لتلقي العلاج.

رجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.