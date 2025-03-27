بالصور- محافظ أسوان يفتتح تطوير حديقة الورد بكورنيش النيل القديم

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

وأكد كمال على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، والمستوى الجمالي الراقى الذى أصبحت عليه الحديقة المقامة على مساحة 7 آلاف م2، وما تضمه من برجولات على الطراز الأسوانى، ومشايات وتراك للدراجات والألعاب الترفيهية والمشاة، فضلاً عن توفير رامبات مراعاة لذوي الإحتياجات الخاصة، وأماكن للإنتظار، ودورات مياه حضارية للرجال والسيدات.

وكلف المحافظ بأهمية الاستثمار الأمثل للمواقع المخصصة لتوفير الوجبات الخفيفة من المأكولات والمشروبات المتنوعة.