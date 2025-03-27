رقابة صارمة ووفرة بالسلع.. تموين الإسكندرية تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال خطة شاملة تهدف إلى ضمان توافر السلع الغذائية والاستراتيجية ومتابعة التزام الأسواق، بإشراف المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة.

غرف عمليات لتأمين الاحتياجات التموينية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي؛ إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة، إضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية لمتابعة الأوضاع التموينية في كافة أنحاء المحافظة وضمان استقرار الأسواق.

منافذ البيع.. وفرة وجودة

أشار معاون وكيل الوزارة إلى جاهزية المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع الأساسية وغير الأساسية، من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غذائية متنوعة، بما في ذلك كعك العيد، لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، مع توفير الخصومات والعروض.

تشديد الرقابة على المخابز والبقالين

كثفت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية لضمان جودة الخبز البلدي المدعوم ومطابقته للمواصفات، كما أكدت حرصها على انتظام عمل منافذ بيع البقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" لضمان صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز.

أسواق اليوم الواحد وحوكمة الأسعار

أكد المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تفعيل أسواق اليوم الواحد التي باتت عنصرًا رئيسيًا في ضبط الأسعار، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 30% مع ضمان جودة وتنوع السلع المعروضة، ما يعزز ثقة المواطنين ويزيد من الإقبال على هذه الأسواق.

ضمان توافر البوتاجاز والوقود

أكدت المديرية على جاهزية مستودعات البوتاجاز لضمان توافر الأسطوانات خلال فترة العيد، سواء من خلال المستودعات أو سيارات التوزيع المتنقلة. كما شددت على متابعة محطات تموين السيارات بصفة دورية لتفادي حدوث أي تكدسات.

حملات رقابية مستمرة

وجه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية، خلال الفترة الحالية خصوصًا على أسواق الأسماك الطازجة والمملحة بمناسبة العيد، إلى جانب المرور المنتظم على المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود لضبط الأداء وضمان التزام الأنشطة التموينية.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على تأمين احتياجات المواطنين وحوكمة الأسعار، ما يعكس التزامها بتوفير بيئة مستقرة لتلبية احتياجاتهم خلال عيد الفطر المبارك.