مصرع شخصين وإصابة 11 في حادث انقلاب ربع نقل بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الزراعي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز ملوي، ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.