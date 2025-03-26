إزالة 655 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 655 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 8 مارس الجاري، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الإزالات شملت 66 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة منها 55 مباني و 11 زراعة، و 518 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 71 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفورى وإزالتها فى المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يُذكر أن الموجة 25 تُنفذ على ثلاث مراحل، وانطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، كما انطلقت المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.