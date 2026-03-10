أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء حصة 4 مناديب لتوزيع أسطوانات البوتاجاز في نطاق قرية الدراكسة بمركز منية النصر، وذلك بعد رصد فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي تعليقات المواطنين حول بيع الأسطوانات بأسعار أعلى من المقررة، حيث بلغ السعر 285 جنيهًا للأسطوانة الواحدة في شارع الجزار.

توجيهات لضمان وصول الخدمة بالسعر الرسمي

وجّه المحافظ المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، والأستاذ وائل السعدني، رئيس مركز ومدينة منية النصر، بسرعة التعامل مع الشكاوى، والدفع بسيارات تابعة لمجلس المدينة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي 285 جنيهًا، تحت إشراف مباشر من رئيس المركز والتموين، لضمان وصول الخدمة بشكل منضبط ومنع أي استغلال للمواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

أكد المحافظ أنه تم إلغاء حصة المناديب المخالفين، مع تحرير محاضر قانونية لكل من باع أسطوانات بأعلى من السعر المقرر، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب يمس احتياجات المواطنين أو استغلالهم في السلع الأساسية.

إتاحة البلاغات للشكاوى على مدار الساعة

هيبت محافظة الدقهلية بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر غرفة عمليات مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة بالأرقام:

0502314880 – 0502327792 – 0502316644، لضمان سرعة التعامل مع أي شكوى أو تجاوز.