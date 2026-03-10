إعلان

ضبط 4 مناديب يبيعون أسطوانات البوتاجاز بأعلى من السعر الرسمي في الدقهلية

كتب : رامي محمود

04:12 م 10/03/2026 تعديل في 04:12 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ضبط مناديب تخالف اسعار بيع اسطوانات البوتاجاز فى قرية الدراكسة بمحافظة الدقهلية (4)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مناديب تخالف اسعار بيع اسطوانات البوتاجاز فى قرية الدراكسة بمحافظة الدقهلية (2)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مناديب تخالف اسعار بيع اسطوانات البوتاجاز فى قرية الدراكسة بمحافظة الدقهلية (5)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مناديب تخالف اسعار بيع اسطوانات البوتاجاز فى قرية الدراكسة بمحافظة الدقهلية (6)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مناديب تخالف اسعار بيع اسطوانات البوتاجاز فى قرية الدراكسة بمحافظة الدقهلية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء حصة 4 مناديب لتوزيع أسطوانات البوتاجاز في نطاق قرية الدراكسة بمركز منية النصر، وذلك بعد رصد فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي تعليقات المواطنين حول بيع الأسطوانات بأسعار أعلى من المقررة، حيث بلغ السعر 285 جنيهًا للأسطوانة الواحدة في شارع الجزار.

توجيهات لضمان وصول الخدمة بالسعر الرسمي

وجّه المحافظ المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، والأستاذ وائل السعدني، رئيس مركز ومدينة منية النصر، بسرعة التعامل مع الشكاوى، والدفع بسيارات تابعة لمجلس المدينة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي 285 جنيهًا، تحت إشراف مباشر من رئيس المركز والتموين، لضمان وصول الخدمة بشكل منضبط ومنع أي استغلال للمواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

أكد المحافظ أنه تم إلغاء حصة المناديب المخالفين، مع تحرير محاضر قانونية لكل من باع أسطوانات بأعلى من السعر المقرر، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب يمس احتياجات المواطنين أو استغلالهم في السلع الأساسية.

إتاحة البلاغات للشكاوى على مدار الساعة

هيبت محافظة الدقهلية بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر غرفة عمليات مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة بالأرقام:
0502314880 – 0502327792 – 0502316644، لضمان سرعة التعامل مع أي شكوى أو تجاوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الانابيب انابيب البوتاجاز الدقهلية محافظ الدقهلية منية النصر قرية الدراكسة إلغاء حصة مناديب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أخبار المحافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق
اقتصاد

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم لأول مرة منذ بداية الحرب
أخبار البنوك

سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم لأول مرة منذ بداية الحرب
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين