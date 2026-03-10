إعلان

محافظ سوهاج يتفقد محطات الوقود ومواقف السيارات بعد زيادة أسعار البنزين

كتب : عمار عبدالواحد

04:15 م 10/03/2026

جولة ميدانية

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة في مختلف مناطق المحافظة، لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة للسرفيس والنقل الجماعي، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الثلاثاء 10 مارس 2026.

واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف "سوهاج – دار السلام" بمدينة ناصر، ثم محطة مصر للبترول بشارع أخميم، وشملت الجولة مواقف "المراغة وطهطا وطما" بمنطقة سيتي، ومحطة وقود مدخل سوهاج البحري، وموقف "سوهاج – أسيوط" بمنطقة الثلاث كباري، إضافة إلى موقف "سوهاج – جهينة"، وموقف الغردقة، ومجمع مواقف المفيض بالحويتي.

التأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة ومنع استغلال المواطنين

وخلال الجولة التقى المحافظ عددًا من السائقين والركاب، واطمأن على الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم المغالاة أو استغلال المواطنين، مؤكدًا ضرورة وضع ملصقات واضحة على سيارات الأجرة تتضمن التعريفة الجديدة وأرقام شكاوى المواطنين.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف المرور على المواقف ومحطات الوقود والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات.

تفعيل غرف العمليات لتلقي الشكاوى

وأكد "راشد" أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار، منها تفعيل غرف العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، والتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور لتكثيف الحملات على المواقف والطرق، وتعيين خدمات ثابتة ومتحركة لتذليل أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن أسعار الخبز المدعم لم تتغير، وتم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان استقرار الخدمات.

