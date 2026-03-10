إعلان

محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز خدمة المواطنين بالضواحي للتحقيق

كتب : طارق الرفاعي

04:17 م 10/03/2026

محافظ بورسعيد خلال جولته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي حي الضواحي إلى التحقيق، وذلك لعدم انتظام سير العمل داخل المركز وغياب عدد من الموظفين عن مواقعهم الوظيفية، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

جولة مفاجئة داخل المركز

وجاء القرار خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث شدد على أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير في أداء الواجب الوظيفي أو تعطيل الخدمات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

تحسين مستوى الأداء داخل الحي

كما وجه المحافظ رئيس حي الضواحي بضرورة تكثيف الجهود داخل الحي والعمل على تحسين مستوى الأداء والانضباط الإداري، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حصر حضور وغياب الموظفين

ووجه المحافظ إدارة الحوكمة بسرعة حصر حضور وغياب الموظفين داخل الحي، وإعداد تقارير تفصيلية حول مدى انتظام العمل، مع تقديم مقترحات واضحة لتطوير مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون بورسعيد حي الضواحي مركز خدمة المواطنين محافظة بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟
ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أخبار المحافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق
اقتصاد

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم لأول مرة منذ بداية الحرب
أخبار البنوك

سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم لأول مرة منذ بداية الحرب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين