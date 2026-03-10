أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي حي الضواحي إلى التحقيق، وذلك لعدم انتظام سير العمل داخل المركز وغياب عدد من الموظفين عن مواقعهم الوظيفية، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

جولة مفاجئة داخل المركز

وجاء القرار خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث شدد على أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير في أداء الواجب الوظيفي أو تعطيل الخدمات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

تحسين مستوى الأداء داخل الحي

كما وجه المحافظ رئيس حي الضواحي بضرورة تكثيف الجهود داخل الحي والعمل على تحسين مستوى الأداء والانضباط الإداري، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حصر حضور وغياب الموظفين

ووجه المحافظ إدارة الحوكمة بسرعة حصر حضور وغياب الموظفين داخل الحي، وإعداد تقارير تفصيلية حول مدى انتظام العمل، مع تقديم مقترحات واضحة لتطوير مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.