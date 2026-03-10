"اللي مبناكلوش منقدموش".. 500 وجبة يوميًا من مطبخ "محبي الخير" بالبحيرة

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددًا من مواقف سيارات الأجرة بمحافظة المنوفية لمتابعة انتظام حركة العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود.

جولة ميدانية بعد قرار زيادة الوقود

شملت جولة المحافظ تفقد مجمع مواقف شبين الكوم بنطاق حي شرق، إلى جانب موقف الباجور بحي غرب، وذلك للوقوف على الحالة العامة داخل المواقف ومتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس.

ورافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المرور والمواقف، من بينهم مسؤولو إدارة المرور ومباحث المرور ومدير مشروع المواقف، إلى جانب رؤساء الأحياء المعنية.

متابعة الالتزام بالتعريفة داخل المواقف

شدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، والتأكد من تعليق لافتات وبانرات واضحة داخل المواقف توضح التعريفة الجديدة للركوب، بما يتيح للمواطنين معرفة الأسعار المقررة ويمنع أي محاولات لفرض زيادات غير قانونية.

كما وجه بعدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف قبل وضع ملصق يوضح التعريفة الجديدة وخط السير المحدد لكل خط.

حوار مباشر مع السائقين والمواطنين

وخلال الجولة أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من السائقين والمواطنين داخل المواقف، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب في الأسعار.

وأشار إلى تطبيق عقوبات وغرامات فورية على أي سائق يثبت مخالفته للتعريفة أو خروجه عن خط السير المقرر.

حملات مفاجئة على المواقف ومحطات الوقود

كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور ومشروع المواقف ومديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود، مع استمرار التواجد الميداني لمتابعة التنفيذ ورصد أي شكاوى من المواطنين.

وأكد أن لجان المتابعة الميدانية ستواصل المرور على مدار اليوم في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة.

أسعار الوقود والتعريفة الجديدة

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت تعديل أسعار الوقود لتصبح كالتالي:

البنزين 95 بسعر 24 جنيهًا للتر.

البنزين 92 بسعر 22.25 جنيه للتر.

البنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر.

السولار بسعر 20.50 جنيه للتر.

غاز تموين السيارات بسعر 13 جنيهًا.

كما تقرر تعديل تعريفة التاكسي بحيث يبدأ العداد من 15 جنيهًا عند فتح البنديرة، مع إضافة 4.50 جنيه لكل 1 كيلومتر.

وحددت تعريفة التوك توك والسيارة البديلة له داخل قرى المحافظة بقيمة 15 جنيهًا، فيما بلغت تعريفة السرفيس داخل مدينة شبين الكوم 6.50 جنيه.

كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.