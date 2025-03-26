بالصور- محافظ أسيوط يتفقد مدرسة طه حفني المليجي ويشيد بجهود المعلمين

أسيوط - محمود عجمي:



أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة مفاجئة لمدرسة طه حفني المليجي الإعدادية بنين، الواقعة بشارع مديرية التربية والتعليم بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك لمتابعة سير العمل بالمدرسة ضمن جولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية.

رافق المحافظ خلال الجولة سيد الشريف، مدير عام الخدمات التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومصطفى محمد محمود، وكيل المدرسة.

بدأ المحافظ جولته بلقاء فريق الشرطة المدرسية، حيث استمع إلى المهام التي تقوم بها الفرقة في حفظ الانضباط والنظام والإشراف على المدرسة، مشيداً بالجهود المبذولة، كما تفقد مشتل وحديقة المدرسة وغرفة التربية الزراعية، مشدداً على أهمية استمرار زراعة الشتلات باستخدام ألواح الفوم والاهتمام بأعمال النظافة والتنظيم، وزراعة أشجار الزينة وزيادة المساحات الخضراء للحد من التلوث والانبعاثات الكربونية وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

وتفقد المحافظ مكتبة المدرسة، مستمعاً إلى شرح من مسؤول المكتبة حول تصنيف الكتب المتنوعة، كما شاهد المسرح الخاص بالمدرسة ووجه بالبدء الفوري في أعمال تطوير وصيانة المسرح ليكون لائقاً بممارسة النشاطات المختلفة.

كما تابع المحافظ العمل بإدارة شئون الطلاب، حيث اطلع على تنفيذ التوجيهات والتعليمات السابقة بشأن ملفات ومستندات الطلاب، موجهاً بتطوير دواليب الحفظ لتناسب مستوى المدرسة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ معمل العلوم بالمدرسة، ووجه بتطوير المعمل ورفع كفاءته وتجهيز الترابيزات على أعلى مستوى، ورفع الرواكد غير المستعملة.

وفي غرفة التربية الفنية، شاهد المحافظ الأعمال والمنتجات الفنية للطلاب، مشيداً بجودتها ودقتها، ومشيراً إلى ضرورة تنظيم معارض فنية على مستوى المحافظة والمشاركة في المعارض المختلفة على مستوى الجمهورية، وتشجيع الطلاب على إنتاج المزيد من الأعمال الفنية لعرضها وبيعها بأسعار مناسبة لتعظيم الاستفادة منها، بالتنسيق مع إدارة الأسر المنتجة.