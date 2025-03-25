نائب مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، زيارة تفقدية بمستشفى سانت كاترين، لمتابعة سير العمل تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمتابعة سير العمل بالمنشآت التابعة لفرع الهيئة العامة على مستوى مدن المحافظة.

وقام نائب مدير الفرع بالمرور على الطوارئ والاستقبال، وغرفة الإنعاش القلبي، والقسم الداخلي، والمطبخ، والمخازن، كما حرص على متابعة تواجد الأطقم الطبية، والاطمئنان على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ و أرصدة أكياس الدم.

واستكمل الزيارة بتتبع رحلة المنتفع داخل المستشفى، وتيسير الإجراءات مع تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة والمستمرة في منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأكد نائب مدير الفرع، أنه يجري عقد اجتماعات دورية لاستعراض مؤشرات الأداء والجودة للمنشآت الطبية التابعة للفرع، مع مناقشة سبل تعزيز معايير الجودة وتحسين الأداء وفقًا لأفضل الممارسات، مع عرض نتائج التقييم الذاتي للمنشآت العلاجية، بهدف تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أنه يجري تعزيز آليات سلامة المرضى وإدارة المخاطر، من خلال تحليل البيانات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية، وتطوير خطط التحسين المستقبلي، بما يضمن بيئة صحية آمنة ومستدامة للمواطنين، بجانب بمراجعة تقارير العدوى المكتسبة داخل المستشفيات، وتقييم تطبيق أدلة العمل الإكلينيكية، لمنع ومكافحة العدوى ومراجعة مدى الالتزام بالأدلة واقتراح التحسينات.







