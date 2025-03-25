إعلان

نائب مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين

11:52 ص الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزيارة
  • عرض 5 صورة
    متابعة المنتفعين
  • عرض 5 صورة
    زيارة نائب الفرع للمستشفى
  • عرض 5 صورة
    متابعة العمل بالمستشفى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، زيارة تفقدية بمستشفى سانت كاترين، لمتابعة سير العمل تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمتابعة سير العمل بالمنشآت التابعة لفرع الهيئة العامة على مستوى مدن المحافظة.

وقام نائب مدير الفرع بالمرور على الطوارئ والاستقبال، وغرفة الإنعاش القلبي، والقسم الداخلي، والمطبخ، والمخازن، كما حرص على متابعة تواجد الأطقم الطبية، والاطمئنان على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ و أرصدة أكياس الدم.

واستكمل الزيارة بتتبع رحلة المنتفع داخل المستشفى، وتيسير الإجراءات مع تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة والمستمرة في منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأكد نائب مدير الفرع، أنه يجري عقد اجتماعات دورية لاستعراض مؤشرات الأداء والجودة للمنشآت الطبية التابعة للفرع، مع مناقشة سبل تعزيز معايير الجودة وتحسين الأداء وفقًا لأفضل الممارسات، مع عرض نتائج التقييم الذاتي للمنشآت العلاجية، بهدف تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أنه يجري تعزيز آليات سلامة المرضى وإدارة المخاطر، من خلال تحليل البيانات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية، وتطوير خطط التحسين المستقبلي، بما يضمن بيئة صحية آمنة ومستدامة للمواطنين، بجانب بمراجعة تقارير العدوى المكتسبة داخل المستشفيات، وتقييم تطبيق أدلة العمل الإكلينيكية، لمنع ومكافحة العدوى ومراجعة مدى الالتزام بالأدلة واقتراح التحسينات.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء أحمد صبري الملاح مستشفى سانت كاترين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم
تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية على بعض الخطوط
3 أيام حارة قبل العيد.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والذروة تبدأ الأربعاء
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!