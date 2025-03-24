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تجهيز 453 ساحة لصلاة عيد الفطر في القليوبية

08:26 م الإثنين 24 مارس 2025
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    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
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    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر (5)
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر (4)
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
  • عرض 12 صورة
    تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الشيخ ياسر غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبدء تجهيز ساحات صلاة العيد في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح غياتي أنه تم تجهيز 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن، إلى جانب تجهيز المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة أسبوعيًا، والبالغ عددها نحو 2000 مسجد، لضمان توفير أماكن مناسبة للمصلين خلال صلاة العيد.

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