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تضامن الإسماعيلية تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

03:08 م الإثنين 24 مارس 2025

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، جهودها في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، لضمان توفير الحماية المجتمعية لهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي،

قامت المديرية بتوزيع مساعدات عينية تشمل شنط وكراتين مواد غذائية على مستحقي “تكافل وكرامة” في قرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب، في إطار خطتها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في تنفيذ مبادراتها الخيرية، انطلاقًا من التزامها بتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم.

كما جرى توزيع 2 طن من اللحوم على الأسر المستحقة، وفقًا للكشوف المعتمدة التي تضم الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، بالإضافة إلى توزيع 3000 شنطة غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف، بحضور لجنة من الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”.

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الإسماعيلية وزارة التضامن الاجتماعي مواد غذائية
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