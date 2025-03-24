الكابتن ميمي.. حكاية أكبر لاعب في الدورات الرمضانية بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في ملاعب التراب والخماسي الخضراء في الدورات الرمضانية لكرة القدم يصول ويجول ولا يدرك من يشاهده بلوغه مرحلة عمرية ستينية وكأنه شابًا وذلك بعد تقديمه مستوى عالي خلال مشاركته في المباريات.

"بالعب كرة قدم لحبي وعشقي فيها..العجوز اللي يقعد مش اللي بيلعب..الحمد لله الجميع يشهد بتميزي في الملاعب الصغيرة".. بتلك الكلمات تحدث محمد محمود أبوزور، وشهرته "ميمي"، موظف بالمعاش يبلغ من العمر 63 عامًا، من أبناء محافظة كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، راصدًا تاريخ مشاركاته في الدورات الرمضانية على مدار ممارسته كرة القدم.

"عم محمد" أو كما يطلق عليه كابتن "ميمي"، مارس كرة القدم وهو في عمر 6 أعوام أي منذ 57 عامًا، من خلال ملعب مسقط رأسه قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق، على يد المقربين منه على رأسهم محمود الشيخ سليمان، والمحاسب محمد عبدالرحمن الشهاوي، والراحل مدحت أبوزور والأخير كان الأكثر حرصًا على تعليمه أساسيات ومهارات كرة القدم.

كان الكابتن "ميمي" عنصرًا مؤثرًا بفريق مسقط رأسه قرية كفر مجر، وبسبب مهاراته كانت الأساس في استمراره بالمشاركة مع فريقه بصفة مستمرة من خلال مشاركة الفريق في الدورات الرمضانية طوال تلك الأعوام بعدما لمس الجميع منه أداءه الرجولي في اللعب، والتركيز في المباريات التي يشارك فيها.

اشتهر الكابتن "ميمي" على مدار ممارسته لعبة كرة القدم بمشاركته المستمرة في الدورات الرمضانية، وأصبح واحدًا من المميزين المشاركين في تلك الدورات في أماكن تشتهر بتنظيم الدورات الرمضانية في كرة القدم على مدار سنوات مضت في قرى شباس الملح، وأبوزيادة، وفي قرى مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، والقرى المجاورة لمركز دسوق مثل منية جناج بمحافظة الغربية.

واختتم الكابتن "ميمي" حديثه لـ"مصراوي" قائلا:" عمري الحالي 63 سنة لكني لا ازال اتمتع بقلب شبابي وتلك نعمة منحها الله لي من أجل استمراري في ممارسة كرة القدم التي لم اتركها أبدًا طالما مازلت على قيد الحياة واتمتع بصحة جيدة والحمد لله على نعمته لي بالصحة وحب الناس.. وحاليًا بعلم أحفادي وأعرفهم معنى كرة القدم".