15 إجراءً لشركة مياه الشرب بالأقصر استعدادًا لعيد الفطر

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

وتضمنت الاستعدادات التي اتخذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لعيد الفطر المبارك عدة إجراءات كالتالي:

1- رفع درجة الاستعداد داخل الخط الساخن خلال 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات لسرعة تلقي البلاغات الطارئة .

2- التأكد من صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول .

3- إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الخط الساخن بأي طارئ في حينه.

4- متابعة خدمة الواتس آب بصفة مستمرة وصفحتى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على موقع فيس بوك .

5- المتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن على جميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفائتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

6- المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة في حال حدوث أي أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات.

7- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف للصيانات الدورية للمحطات.

8- التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد المعدات والسيارات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب أو سيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الفطر .

9- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات.

10- مراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر.

11- إبلاغ الموظف المقصر في حال وجود تقصير ومراعاة عدم التكرار.

12- التبليغ الفورى لإدارة الإعلام بأى تغييرات فى حال وجود أعطال لإعلام المواطنين بها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

13- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

14- مواعيد عمل خدمة العملاء لشحن العداد مسبق الدفع أيام عطلة العيد من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً ومن 6 مساءً حتى 8 مساءً.

15- كما تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ في حال حدوث مشكلة أو انقطاع في المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضي - أو رقم 0952282406 - رقم 01147999752 من أي شبكة اتصالات أخرى.